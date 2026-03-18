Ateliers équilibre Mille Club La Souterraine

Ateliers équilibre

Mille Club Allée du Cheix La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-04 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Cycle de 12 séances sur 3 mois pour acquérir les bons réflexes, améliorer la confiance en son équilibre et prévenir les chutes.

Activité physique collective, ludique et adaptée. Ouvert à tous et toutes. Participation 60€ + licence 16€ .

Mille Club Allée du Cheix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 64 63 44

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L’événement Ateliers équilibre La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Pays Sostranien