Ateliers et animations chez les Audacieuses Les Audacieuses Nevers

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers Nièvre
Début : 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
Le commerce Les Audacieuses vous propose un beau programme ce mois-ci d’ateliers et d’animations avec un bookclub, un atelier créatif, un atelier d’écriture…
Rendez vous au 10 Rue des Boucheries 58000 Nevers.
– Vendredi 7 novembre à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir TAOUS MERAKCHI, alias @jackxparker pour son dernier essai Monstrueuse, paru chez @lavillebrule . Les inscriptions sont déjà ouvertes !
– Les Audacieuses fêteront leur premier anniversaire (le 5 novembre), on vous a préparé des surprises et on vous conseille de réserver votre soirée du 8 novembre !
– En partenariat avec @citedumot dans le cadre de Grands Chemins, @amarphie_ vous propose un ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE le vendredi 14 novembre à 19h15 à la librairie ! C’est à prix libre et sur inscription.
– Ensuite c’est @morganebezou qui est de retour pour un ATELIER CRÉATIF, le vendredi 21 novembre à 19h15, où vous pourrez créer votre propre décoration sur bois ! Il n’y a que peu de places donc inscrivez vous vite !
– Et pour finir, la 3ème session de notre BOOKCLUB aura lieu le vendredi 28 novembre à 19h30 ! Pas de thème imposé, on se retrouve juste pour parler de la dernière lecture qui nous a chamboulé.
Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .
