Ateliers et animations chez les Audacieuses Les Audacieuses Nevers

Ateliers et animations chez les Audacieuses

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers Nièvre

Début : 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Le commerce Les Audacieuses vous propose un beau programme ce mois-ci d’ateliers et d’animations avec un bookclub, un atelier créatif, un atelier d’écriture…

Rendez vous au 10 Rue des Boucheries 58000 Nevers.

– Vendredi 7 novembre à 19h30, nous avons le plaisir de recevoir TAOUS MERAKCHI, alias @jackxparker pour son dernier essai Monstrueuse, paru chez @lavillebrule . Les inscriptions sont déjà ouvertes !

– Les Audacieuses fêteront leur premier anniversaire (le 5 novembre), on vous a préparé des surprises et on vous conseille de réserver votre soirée du 8 novembre !

– En partenariat avec @citedumot dans le cadre de Grands Chemins, @amarphie_ vous propose un ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE le vendredi 14 novembre à 19h15 à la librairie ! C’est à prix libre et sur inscription.

– Ensuite c’est @morganebezou qui est de retour pour un ATELIER CRÉATIF, le vendredi 21 novembre à 19h15, où vous pourrez créer votre propre décoration sur bois ! Il n’y a que peu de places donc inscrivez vous vite !

– Et pour finir, la 3ème session de notre BOOKCLUB aura lieu le vendredi 28 novembre à 19h30 ! Pas de thème imposé, on se retrouve juste pour parler de la dernière lecture qui nous a chamboulé.

Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 32 02 contact@librairielesaudacieuses.fr

