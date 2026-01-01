Ateliers et animations chez les Audacieuses Les Audacieuses Nevers

Ateliers et animations chez les Audacieuses

Les Audacieuses 10 Rue des Boucheries Nevers Nièvre

Début : 2026-01-10 19:30:00

fin : 2026-01-24 21:30:00

2026-01-10 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-30

Le commerce Les Audacieuses vous propose un beau programme pour janvier de rencontres, d’ateliers écriture, créatif, une lecture musicale et d’animations avec un bookclub.

Rendez vous au 10 Rue des Boucheries 58000 Nevers.

– Samedi 10 à 14h le Bookclubnivernais reçoit Isabelle Varange, éditrice indépendante et traductrice, à la librairie. (La librairie sera donc entièrement réservée à la rencontre de 14h à 15h). Vous découvrirez le travail d’une directrice éditoriale. Sur inscription.

– Vendredi 16 à 19h15 Première session d’un cycle d’atelier d’écriture poétique par Alice Forges, venez écrire en chouette compagnie. Thématique de janvier Pas de clé à la poésie. Prix libre.

D’autres dates

– Vendredi 6 février à 19h15 Poèmes pour sortir du cadre

– Vendredi 13 mars à 19h15 Brisons nos entraves

– Vendredi 23 à 19h15 c’est Sarah Belin qui prend les rênes du premier atelier créatif de l’année elle vous aidera à désacraliser vos carnets. Sur inscription 35€.

– Samedi 24 à 19h30, dans le cadre des Nuits de la Lecture par le Centre nationale du Livre, nous organisons une lecture musicale Villes & Campagnes lues par Alice Forges, Ludivine Kerzel et les Audacieuses voyageront sur les notes de Claire Mielcarek.

– Vendredi 30 à 19h30 on retrouve le Book Club de la librairie pour un moment sympa à discuter de nos dernières lectures. Gratuit.

Pour participer à tout ça, un mail, un message, un appel, ou un passage en boutique ! Tout est sur inscription.

Infos au contact@librairielesaudacieuses.fr ou 03 65 67 32 02 .

+33 3 65 67 32 02 contact@librairielesaudacieuses.fr

