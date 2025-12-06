Ateliers et animations de Noël au Château de Maintenon L’hiver aux merveilles Maintenon

Ateliers et animations de Noël au Château de Maintenon L’hiver aux merveilles

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2026-01-04

2025-12-06

Le château de Maintenon vous emporte à nouveau dans la magie de Noël, en vous donnant l’occasion de plonger dans un Noël typique du 19e siècle. Illuminations, décorations, chorales, ateliers de fabrication de décorations de Noël et de nombreuses autres surprises vous attendent !Familles

Réservation obligatoire pour les ateliers enfants. .

+33 2 37 23 00 09

English :

Château de Maintenon once again transports you into the magic of Christmas, giving you the chance to immerse yourself in a typical 19th-century Christmas. Illuminations, decorations, choirs, Christmas decoration-making workshops and many other surprises await you!

