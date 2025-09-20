Ateliers et archéodémos autour de l’exposition temporaire « Les parfums dans l’Antiquité » à Vorgium Centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium Carhaix-Plouguer

Ateliers et archéodémos autour de l'exposition temporaire « Les parfums dans l'Antiquité » à Vorgium 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Animations gratuites et en accès libre autour de l’exposition temporaire « Les parfums dans l’Antiquité », présentée depuis juin 2025 au centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium de Carhaix :

Les samedi et dimanche matins, de 10h à 12h : atelier en famille « L’herbier du Druide » : découverte de 3 plantes utilisées voire sacrées pour les Gaulois. L’occasion également de découvrir la figure druide et son rôle central dans la société gauloise.

Le samedi à 15h : Archéodémo fabrication d’un cosmétique antique, la céruse. Le paléométallurgiste et conteur finistérien Malo Kervern fabriquera et présentera cette poudre blanche à base de plomb, aussi appelé blanc de Saturne, prisée pour sa capacité à effacer les marques du temps en rendant la peau blanche. Appliquée sur le visage, elle masquait les imperfections et symbolisait pureté et jeunesse. Les esclaves affranchis s’en couvraient les mains pour les sept jours des Saturnales. Malgré sa toxicité, elle resta en usage au Moyen-Âge, à la Renaissance et même jusqu’à son interdiction totale en 1915

Le dimanche à 15h : Archéodémo fabrication d’un parfum antique. La découverte d’une parfumerie de l’âge du Bronze à Chypre a levé un pan de voile sur les techniques de fabrication des parfums il y a 3000 ans. A partir de ces vestiges, l’archéologie expérimentale cherche à retrouver les gestes et techniques. Venez découvrir deux très vieilles techniques de fabrication de parfums et les résultats parfois très surprenants !

Et tout le weekend à 11h, 15h et 16h30 : visite guidée du jardin archéologique pour découvrir l’histoire des Osismes, les Gaulois romanisés qui fondèrent il y a 2000 ans leur capitale au centre de l’Armorique : Vorgium, située sous l’actuelle Carhaix.

Centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne 003329875307 http://www.vorgium.bzh Centre d’interprétation de la ville antique de Vorgium

