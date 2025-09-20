Ateliers et déambulation « Les vêtements du soin : le costume des dames hospitalières » Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune

Ateliers et déambulation « Les vêtements du soin : le costume des dames hospitalières » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Côte-d’Or

Tarif : 12 € | Tarif réduit : 9 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez aux ateliers et à la déambulation « Les vêtements du soin : le costume des dames hospitalières », par l’association Hommage aux dames hospitalières de Beaune.

Coiffées du hennin et vêtues du costume traditionnel de drap de laine bleu, les membres de l’association détaillent la confection de leurs costumes, et expliquent comment il se revêt patiemment, pièce par pièce. Plus surprenant encore : au détour d’une salle, sous la galerie ou près du puits, la rencontre est probable avec une dame hospitalière ! C’est l’atmosphère de l’hôpital du XVe siècle, quand les sœurs traversaient les lieux pour vaquer à leurs activités, qui est restituée.

Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune 2 Rue de l’Hôtel-dieu, 21200 Beaune, France Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380244700 https://musee.hospices-de-beaune.com Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l’hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L’établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l’édifice est l’objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l’emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l’infirmerie et de l’ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l’hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique. En train : gare SNCF de Beaune. En voiture : par l’autoroute A6 / E60 Lille/Paris/Lyon ↔ Prendre la sortie 24.0 (Savigny-lès-Beaune / Beaune-Saint-Nicolas) ou la sortie 24.1 (Beaune-Centre / Beaune-Hospices). Stationnement à proximité : parking Louis Véry

