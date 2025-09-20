Ateliers et démonstrations à l’Échoppe des arts Gourdon
17, Rue du Majou Gourdon Lot
Tarif : – – 18 EUR
L’artisanat d’art est aussi un patrimoine
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les artisans d’art du magasin de l’Échoppe des arts vous proposent des ateliers et démonstrations tout au long du week-end. .
17, Rue du Majou Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 81 64 46 45
English :
Arts and crafts are also part of our heritage
German :
Kunsthandwerk ist auch ein Erbe
Italiano :
Anche le arti e i mestieri fanno parte del nostro patrimonio
Espanol :
La artesanía también forma parte de nuestro patrimonio
