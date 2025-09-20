Ateliers et démonstrations à l’Échoppe des arts Gourdon

Ateliers et démonstrations à l'Échoppe des arts Gourdon samedi 20 septembre 2025.

Ateliers et démonstrations à l’Échoppe des arts

17, Rue du Majou Gourdon Lot

Tarif : – – 18 EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’artisanat d’art est aussi un patrimoine

L’artisanat d’art est aussi un patrimoine.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les artisans d’art du magasin de l’Échoppe des arts vous proposent des ateliers et démonstrations tout au long du week-end. .

17, Rue du Majou Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 81 64 46 45

English :

Arts and crafts are also part of our heritage

German :

Kunsthandwerk ist auch ein Erbe

Italiano :

Anche le arti e i mestieri fanno parte del nostro patrimonio

Espanol :

La artesanía también forma parte de nuestro patrimonio

L’événement Ateliers et démonstrations à l’Échoppe des arts Gourdon a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Gourdon