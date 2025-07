Ateliers et démonstrations Art Japonais Maison de l’Erdre Nantes

Ateliers et démonstrations Art Japonais Maison de l’Erdre Nantes samedi 5 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-05 14:30 – 18:00

Gratuit : oui gratuit. en accès libre tout l’après-midi En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Initiation Chigirié L’artiste Toshie (Kami-art) invite les visiteurs à réaliser des marques-pages avec motif floral en chirigié (collage de papier washi). A cette occasion elle présentera également ses oeuvres florales de Kakemono suspendus en Kirigami et de lampes aux motifs floraux. Initiation Sumié et Calligraphie Miyuki propose un atelier de création de cartes aux motifs floraux et végétaux pour s’initier à la technique de l’encre japonaise sur aquarelle. Le public découvrira également à cette occasion ses créations de peintures florales japonaises. Démonstration d’Ikebana Tout au long de l’après-midi, Christine Gouy, présidente et professeure de l’association Ikebana Ohara Nantes, réalisera des bouquets qui seront exposés ensuite dans la maison de l’erdre. A cette occasion, elle vous parlera avec passion de cet art traditionnel ancestral japonais et vous présentera les activités de l’association. Et aussi…Dimanche 6 & 13 juillet à 10h30Atelier découverte de l’art Ikebana C’est avec plaisir que l’association Ikebana Nantes vous propose de participer à un atelier. Vous pourrez découvrir les subtilités de cet art avec Christine Gouy, qui partagera sa passion avec vous. Réservation en ligne sur le site de l’association : https://ikebana-nantes.com/inscription-maison-erdre

Maison de l’Erdre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://nature.metropole.nantes.fr