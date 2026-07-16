Ateliers et démonstrations d’artisanat d’art, Fabrique de la Risle, Beaumont-le-Roger

Informations pratiques

Ateliers et démonstrations d’artisanat d’art Dimanche 20 septembre, 14h00 Fabrique de la Risle Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Diférents artisans vous ferontdes démonstrations de leurs artisanats d’Art

Fabrique de la Risle 2 bis avenue Albert Parissot, 27170 Beaumont-le-Roger Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie 06 60 29 44 50 https://www.fabriquedelarisle.com/ https://www.facebook.com/Fabriquedelarilse;https://www.instagram.com/fabriquedelarisle/ Lieu dédié à l’artisanat et à la sauvegarde des gestes anciens, comme la dentelle aux fuseaux Parking facile et gratuit

accès aux P.M.R.

Diférents artisans vous ferontdes démonstrations de leurs artisanats d’Art

Fabrique de la Risle