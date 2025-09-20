Ateliers et démonstrations « L’Antiquité au coin de la rue. Voir et percevoir l’espace public gallo-romain » Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux
Ateliers et démonstrations « L’Antiquité au coin de la rue. Voir et percevoir l’espace public gallo-romain » Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux samedi 20 septembre 2025.
Ateliers et démonstrations « L’Antiquité au coin de la rue. Voir et percevoir l’espace public gallo-romain » 20 et 21 septembre Vesunna, site-musée gallo-romain Dordogne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Samedi 20 septembre
• 11h | Découvertes sensorielles
Atelier famille – à partir de 5 ans
Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Autour de la faune et de la flore représentées dans les collections du musée.
• 14h30 | Se soigner par les plantes dans l’Antiquité
Démonstrations et explications – tout public
Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Plongez dans les savoirs antiques à travers les remèdes de Marcellus de Bordeaux, auteur d’un recueil médical du IVe siècle.
Démonstrations et explications par Michel et Véronique Guignard, ethnobotanistes passionnés.
À découvrir également :
• Restitution du projet national « C’est mon Patrimoine »
Dimanche 21 septembre
• 11h | Découvertes sensorielles
Atelier famille – à partir de 5 ans
Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Autour de la faune et de la flore représentées dans les collections du musée.
• 14h30 | Se soigner par les plantes dans l’Antiquité
Démonstrations et explications – tout public
Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Plongez dans les savoirs antiques à travers les remèdes de Marcellus de Bordeaux, auteur d’un recueil médical du IVe siècle.
Démonstrations et explications par Michel et Véronique Guignard, ethnobotanistes passionnés.
• 14h30 | La teinture végétale dans l’Antiquité
Démonstrations et explications – tout public
Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Découvrez les plantes et les techniques utilisées par les Gallo-Romains pour teindre leurs vêtements et tissus.
Présentation et démonstrations par Mathilde Guignard, association Brins de couleurs.
À découvrir également :
• Restitution du projet national « C’est mon Patrimoine »
Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553530092 https://www.perigueux-vesunna.fr Mobilier archéologique d’origine locale présenté en complément d’un site archéologique d’ampleur, la domus de Vésone.
Samedi 20 septembre
© Musée Vesunna