Ateliers et jeux Le 9-9bis Oignies

Ateliers et jeux 20 et 21 septembre Le 9-9bis Pas-de-Calais

gratuit, certaines propositions sont sur inscription, merci de passer à l’accueil à votre arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un air de changement souffle sur le site du 9-9bis. Les chevalements et le bâtiment des machines vont bientôt vivre une nouvelle transformation pour mieux vous accueillir. Pendant près de 2 jours, nous vous invitons à prendre le temps pour observer, vous laisser surprendre et participer aux différentes propositions !

Au programme côté ateliers et jeux :

• JOUE AVEC LE MÉTAPHONE

Atelier de création sonore - avec un musicien intervenant du 9-9bis

Tout public– à partir de 9 ans

Le Métaphone, c’est une salle de spectacles mais c’est aussi un véritable instrument de musique. Découvrez ses secrets et apprenez à jouer du Métaphone en compagnie d’un musicien intervenant du 9-9bis !

Samedi (peau sonore)• 16h30 et 17h30

Dimanche (Métaphone-Instrument) • 16h30 et 17h30

Durée : 30 minutes

Sur inscription à l’accueil

• JEU DE PISTE

Venez partager un bon moment en famille autour du traditionnel jeu de piste du 9-9bis ! Cette année, retrouvez un carnet d’activités pour découvrir l’exposition Révéler l’impact à travers plusieurs petits jeux.

Samedi et dimanche – en continu

Livret-jeu à retirer à l’accueil de la salle des douches

• PARCOURS DE GEOCACHING® / ADVENTURE LAB® À LIBERCOURT

Après le lancement des deux Adventure lab® au Parc des îles et au 9-9bis, retrouvons-nous pour la sortie d’un tout nouveau parcours… à Libercourt ! Mine, cités, terril ? Quels sont les liens qui lient ces trois éléments ? Partez à l’A(d)venture en compagnie d’une médiatrice du patrimoine et découvrez ce nouveau parcours entièrement créé par les adolescents du CAJ de Libercourt. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir les dessous du patrimoine minier local et vous sensibilisez à l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

+ Avant de partir : téléchargez l’application Adventure Lab® et créez-vous un compte

Départ 10h – RV à l’accueil de la médiathèque de Libercourt

Durée : 2h – 2h30

• SÉRIGRAPHIE

Atelier à partir de 5 ans

En continu

Samedi et dimanche • 14h > 18h

Le 9-9bis Rue Alain Bashung , 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 http://9-9bis.com Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et touristique axé sur la création, l’éducation, la diffusion artistiques & la valorisation patrimoniale. Parking gratuit, En voiture : À 20 min de Lens, Arras, Lille. Accès par l’autoroute A1, sortie 17.1 “Plate-forme multimodale Site minier 9-9bis“, au rond-point, dernière sortie. En bus : Réseau TADAO Ligne Bulle 7 – Arrêt « Métaphone » ou Ligne 17 – Arrêt « Tordoir » En train : Gare SNCF de Libercourt (3 km) + Réseau TADAO Ligne Bulle 7 – Arrêt « Métaphone » En covoiturage : sur covoiturage-artois-gohelle.fr ou sur covoiturage.fr

© Silina Syan