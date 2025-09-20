Ateliers et jeux pour enfants / adolescents Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Lanester

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Programme du week-end au musée de tradition des fusiliers marins et commandos :

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h sans interruption (dernières entrées à 17h30).

Tout au long du parcours du musée, un espace et des activités sont spécialement conçus pour les jeunes visiteurs :

Pour les enfants (à partir de 7 ans) : un livret-jeux permet de découvrir le musée de manière ludique et interactive, complété par des coloriages et des livres en libre accès.

Pour les adolescents : une version adaptée du livret-jeux permet de découvrir l’histoire des fusiliers marins et commandos de manière interactive et approfondie.

Venez explorer le musée et plongez dans l’histoire des fusiliers marins et commandos !

Musée de tradition des fusiliers marins et commandos Avenue de l’ingénieur général Stosskopf 56660 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne 0297126538 https://www.facebook.com/musee.fusco/ Placé sous l’autorité du commandant de l’école des fusiliers marins, le musée de tradition des fusiliers marins est aujourd’hui l’unique musée de tradition de la Marine. L’équipe du musée ainsi qu’un ensemble de bénévoles tous passionnés permettent la découverte de l’histoire des fusiliers marins, au travers de riches collections, depuis leur création en 1662 par Richelieu jusqu’à l’époque contemporaine.

