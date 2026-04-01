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Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Salle La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Salle La Numéro 3 Riec-sur-Bélon samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle La Numéro 3

Adresse : 3 Rue du Presbytère

Ville : 29340 Riec-sur-Bélon

Département : Finistère

Début : 2026-04-11T09:30:00

Fin : 2026-04-11T17:00:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Riec-sur-Bélon

Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14

Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Avec Kévin SEDDIKI, Matheus DONATO et les enseignants de guitare de Quimperlé   .

Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 53 

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English : Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14

L’événement Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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