Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Salle La Numéro 3 Riec-sur-Bélon
Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Salle La Numéro 3 Riec-sur-Bélon samedi 11 avril 2026.
Riec-sur-Bélon
Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14
Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Avec Kévin SEDDIKI, Matheus DONATO et les enseignants de guitare de Quimperlé .
Salle La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 53
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English : Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14
L’événement Ateliers et masterclass Journées de la guitare #14 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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