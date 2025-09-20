Ateliers et rencontres avec les archéologues de l’antenne du CNRS à Jalès Commanderie de Jalès Berrias-et-Casteljau

Ateliers et rencontres avec les archéologues de l’antenne du CNRS à Jalès 20 et 21 septembre Commanderie de Jalès Ardèche

Ateliers et expositions gratuits ; visites de la commanderie : 1€ avec ticket de tombola inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Commanderie de Jalès, l’une des mieux conservées de France, accueille depuis 1985 une antenne du CNRS rattachée au laboratoire Archéorient. Les chercheurs y étudient les sociétés anciennes et leurs environnements, du Proche-Orient au Caucase et jusqu’à la péninsule Arabique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public est invité à découvrir ce site exceptionnel à travers :

des visites de la commanderie par par l’association Act’Jalès

des ateliers ludiques animés par les archéologues (fouille, étude des silex, archéozoologie, géoarchéologie…),

une exposition participative : collecte des mémoires de Jalès au XXᵉ siècle.

Commanderie de templiers construite en 1140, fortifiée durant la guerre 100 ans puis restaurée et agrandie au milieu du XVIIIe siècle.

©S. Sanz-Laliberté