Ateliers et Rencontres Centre International de la Mer/La Corderie Royale Rochefort 7 et 14 décembre Gratuit

**Atelier Arts plastiques**

Dimanche 7 décembre 14h30

**Pascaline Mitaranga,** peintre illustratrice, vous propose l’atelier « Ombres mobiles ». Venez réaliser un mobile individuel, en papier découpé, autour des albums Babéla et Blizzard de Pierre Vincent, éditions Marmaille et compagnie.

Durée : 2h, Parents et enfants à partir de 7 ans, 10 personnes max.

**Atelier Reliure japonaise**

Dimanche 14 décembre 14h30

**Annabelle Gérin**, relieuse et restauratrice de livres, guidera vos premiers pas dans la confection d’un carnet en reliure japonaise. Grâce à cette technique ancestrale, vous repartirez avec un objet original !

Durée : 2h, Parents et enfants à partir de 8 ans, 10 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T16:30:00.000+01:00

05 46 87 01 90

Centre International de la Mer/La Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime