Ateliers et séances croquis peinture Atelier Nolay

Ateliers et séances croquis peinture
Atelier 5 Rue des Tanneries Nolay Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
2025-10-20
Venez croquer et peindre les paysages de Nolay, au sud du pays beaunois et aux portes du Morvan exercer son œil et apprendre les bases du dessin ; apprivoiser et jouer avec les couleurs via les techniques d’aquarelle, de pastel sec ou gras ; dessiner et peindre sur le motif, dans le jardin ou en atelier selon le temps ; et surtout s’exprimer avec plaisir. Expérimentés et débutants bienvenus !
Au menu une séance un samedi après-midi par mois toute l’année et ouverture de l’atelier la première semaine des vacances de la Toussaint ! .
Atelier 5 Rue des Tanneries Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté genevievedefaux@orange.fr
