Ateliers et visites en famille au Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d’Or Metz

Ateliers et visites en famille au Musée de la Cour d’Or

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-13 11:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-23

Parents, enfants, petits-enfants, neveux et nièces…, sont invités à partager un moment

convivial au musée !

Visites réservées aux enfants accompagnés d’un adulte.

Au programme

Visite 3-6 ans La petite vadrouille au pavillon

Lundi 13, jeudi 23 avril matin

Découverte des animaux présentés dans le Pavillon de la biodiversité. Une visite pensée pour les tout-petits.

Visite 7-12 ans Famille La grande vadrouille au Pavillon de la biodiversité

Déambulation en famille dans les milieux naturels lorrains !

Lundi 13, jeudi 23 avril après-midi

Atelier 7-12 ans Famille prenez de la graine

Dimanche 19 avril matin (Atelier exceptionnellement gratuit) et mercredi 22 avril après-midi

Une exploration de la nature dans les œuvres du musée avant de confectionner des bombes de graines, à semer au gré de ses envies !

Atelier 4-6 ans Monoprint

Mercredi 22 avril matin

Rencontrer les animaux qui se cachent au musée et repartir avec leur portrait.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Parents, children, grandchildren, nephews and nieces, etc., are invited to share a convivial moment at the museum

at the museum!

Visits reserved for children accompanied by an adult.

On the program:

Visit 3-6 years: La petite vadrouille in the pavilion

Monday 13, Thursday 23 April morning

Discover the animals presented in the Biodiversity Pavilion. A visit designed with toddlers in mind.

Ages 7-12: Family outing to the Biodiversity Pavilion

A family stroll through the natural environments of Lorraine!

Monday 13, Thursday 23 April afternoon

Workshop 7-12 years: Family Take the seed

Sunday morning, April 19 (exceptionally free workshop) and Wednesday afternoon, April 22

An exploration of nature in the museum’s works, before making seed bombs to sow as you please!

Workshop 4-6 years: Monoprint

Wednesday, April 22 morning

Meet the animals hiding in the museum and leave with their portrait.

L’événement Ateliers et visites en famille au Musée de la Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-13 par AGENCE INSPIRE METZ