ATELIERS ÉVEIL MUSICAL Saint-Martin-de-Londres 28 juin 2025 07:00

Hérault

ATELIERS ÉVEIL MUSICAL La Liquière Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-09

2025-07-12

2025-07-16

2025-07-19

2025-07-23

Cet été, venez partager un moment de complicité avec votre enfant lors d’un atelier d’éveil musical, dans un cadre chaleureux. Au programme des comptines, des chansons à gestes, du jeu avec divers instruments, des danses… et plein d’autres surprises !

La Liquière

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 73 60 02 30 blandine.carre@proton.me

English :

This summer, come and share a moment of complicity with your child during a musical awakening workshop, in a warm and friendly setting. On the program: nursery rhymes, songs with gestures, playing with various instruments, dancing… and lots of other surprises!

German :

Diesen Sommer können Sie mit Ihrem Kind bei einem Workshop zur musikalischen Früherziehung in einer gemütlichen Umgebung einen Moment der Verbundenheit teilen. Auf dem Programm stehen Reime, Gebärdenlieder, das Spiel mit verschiedenen Instrumenten, Tänze… und viele andere Überraschungen!

Italiano :

Quest’estate, venite a condividere un momento di complicità con il vostro bambino durante un laboratorio di risveglio musicale, in un ambiente caldo e accogliente. In programma: filastrocche, canzoni a gesti, giochi con strumenti diversi, danze… e tante altre sorprese!

Espanol :

Este verano, venga a compartir un momento de complicidad con su hijo durante un taller de despertar musical, en un ambiente cálido y acogedor. En el programa: canciones infantiles, canciones con gestos, juego con diferentes instrumentos, baile… ¡y muchas otras sorpresas!

