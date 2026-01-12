Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol Anciennes serres municipales Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol

Anciennes serres municipales Allée Raymond Guyon Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol.

RDV à 10h aux anciennes serres municipales derrière le Pôle adolescents (Allée Raymond Guyon) à Sainte-Foy-La-Grande puis covoiturage jusqu’au lieu des ateliers Locaux d’Au Ras du Sol (13 route de Bergerac) à Pineuilh.

10h30 Mésanges.

14h30 Chauve-souris.

Avec Tous aux abris!

Places limitées, inscription obligatoire!

Contact projet Céline au 06 99 31 68 33 ou par mail jardin@aurasdusol.org .

Anciennes serres municipales Allée Raymond Guyon Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 68 33 jardin@aurasdusol.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol

L’événement Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-01-10 par OT du Pays Foyen