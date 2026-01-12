Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol Anciennes serres municipales Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol Anciennes serres municipales Sainte-Foy-la-Grande mercredi 14 janvier 2026.
Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol
Anciennes serres municipales Allée Raymond Guyon Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol.
RDV à 10h aux anciennes serres municipales derrière le Pôle adolescents (Allée Raymond Guyon) à Sainte-Foy-La-Grande puis covoiturage jusqu’au lieu des ateliers Locaux d’Au Ras du Sol (13 route de Bergerac) à Pineuilh.
10h30 Mésanges.
14h30 Chauve-souris.
Avec Tous aux abris!
Places limitées, inscription obligatoire!
Contact projet Céline au 06 99 31 68 33 ou par mail jardin@aurasdusol.org .
Anciennes serres municipales Allée Raymond Guyon Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 68 33 jardin@aurasdusol.org
English : Ateliers fabrication de nichoirs par Au Ras du Sol
