Ateliers fabrication de savons avec Savons de Retz Arthon Chaumes-en-Retz

Un atelier pour fabriquer votre savon avec Julie de l’entreprise Savons de Retz, une savonnerie artisanale de Chaumes-en-Retz.

Venez découvrir la saponification chez Savons de Retz ! Julie vous accueille chaleureusement à la savonnerie pour vous faire découvrir son savoir-faire et sa passion.

Au cours de ces 2 heures d’atelier, vous utiliserez des matières premières bio, et surtout, vous découvrirez la technique exceptionnelle de la saponification à froid.



Programme d’un atelier

petite partie théorique pour fabriquer en toute sécurité

choix des couleurs et des senteurs de votre futur savon

peser et mixer les ingrédients entre eux pour voir s’opérer la réaction de la saponification … c’est magique !

coulage des savons dans un moule pour obtenir une création unique.

vous repartirez de cet atelier avec un savon de 500g qui vous plaît, qui sent bon, qui mousse, qui respecte votre peau et l’environnement !

Informations pratiques

réservation dans les 7 bureaux de l’Office de Tourisme Destination Pornic, par téléphone, par mail.

matériel fournis tablier, matériel individuel et ingrédients

prévoir des chaussures fermées, des manches longues et un pantalon

4 personnes maximum par séances

atelier conseillé à partir de 15 ans (pour des ateliers pour les mineurs ou enfants/parents contacter Savons de Retz)

Le saviez-vous ? Vous pouvez privatiser l’atelier pour vos évènements EVJF, entreprise, en famille, entre ami(e) ou offrir un bon cadeau.

N’attendez plus et plongez dans l’univers de la saponification avec Julie !

Arthon 2 B rue du Clos Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 85 70 93 contact@savonsderetz.fr

English :

A workshop to make your own soap with Julie from Savons de Retz, an artisan soap factory in Chaumes-en-Retz.

