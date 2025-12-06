Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025 Charroux

Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025

Un moment convivial vous attend ce samedi 6 décembre !

Maison Gargouil et Casaldo Pizza s’associent pour une journée spéciale au profit du Téléthon.

Au programme

– Ateliers de fabrication de pizzas et de pâtons

– Dégustation des produits de la boutique

– Restauration sur place

Tombola au profit du Téléthon.

Venez nombreux soutenir le Téléthon tout en partageant une belle journée.

On vous attend ! .

Lieu-dit Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 contact@gargouil-pommes.fr

