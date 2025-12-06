Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025 Charroux

Ateliers fabrication

Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025 Charroux samedi 6 décembre 2025.

Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025

Lieu-dit Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Un moment convivial vous attend ce samedi 6 décembre !
Maison Gargouil et Casaldo Pizza s’associent pour une journée spéciale au profit du Téléthon.

Au programme
– Ateliers de fabrication de pizzas et de pâtons
– Dégustation des produits de la boutique
– Restauration sur place

Tombola au profit du Téléthon.
Venez nombreux soutenir le Téléthon tout en partageant une belle journée.
On vous attend !   .

Lieu-dit Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23  contact@gargouil-pommes.fr

English : Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025

L’événement Ateliers fabrication, dégustations et jeu au profit du Téléthon 2025 Charroux a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou