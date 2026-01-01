Ateliers fais-le toi même Crochet Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance

Ateliers fais-le toi même Crochet

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Ma lavette super chouette !

Envie d’apprendre le crochet ? Venez partager un moment créatif avec Adrienne et repartez avec votre propre réalisation !

Au programme découverte des bases du crochet, apprentissage des mailles serrées et des mailles chaînettes.

Matériel à apporter crochet numéro 4 et une pelote de fil de votre choix pour cette taille de crochet

Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.

Tout public

Sur inscription à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone/mail .

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 54 26 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers fais-le toi même Crochet La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme