Ateliers fais-le toi même Crochet Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Ma lavette super chouette !
Envie d’apprendre le crochet ? Venez partager un moment créatif avec Adrienne et repartez avec votre propre réalisation !
Au programme découverte des bases du crochet, apprentissage des mailles serrées et des mailles chaînettes.
Matériel à apporter crochet numéro 4 et une pelote de fil de votre choix pour cette taille de crochet
Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.
Tout public
Sur inscription à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone/mail .
Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 54 26 14
