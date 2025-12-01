Ateliers Fait-Main sacs cadeaux & cartes de Noël Make Ici Morvan Lormes

Ateliers Fait-Main sacs cadeaux & cartes de Noël

Make Ici Morvan 15 Rue des Moulins Lormes Nièvre

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Entrez dans la magie de Noël et créez vos propres sacs cadeaux et cartes uniques !

Le samedi 13 décembre, Make ICI Morvan, en partenariat avec les talentueuses créatrices de l’EBE de Lormes, vous invite à une journée placée sous le signe du fait-main et de la convivialité.

Deux ateliers sont proposés selon vos envies

– Atelier couture sacs cadeaux (à partir de 17 ans)

Initiez-vous à la couture ou perfectionnez votre pratique en réalisant des sacs cadeaux réutilisables. Une manière originale et durable d’emballer vos surprises de Noël !

– Atelier cartes de Noël Papier & Tissu (à partir de 7 ans)

Un atelier créatif pour imaginer et fabriquer de jolies cartes de Noël mêlant papier, tissu et fantaisie. Accessible à tous !

Déroulé de la journée

– Samedi 13 décembre, 10h 16h (pique-nique non fourni)

– Atelier Couture 10h 16h, 30 € personne

– Atelier Cartes 10h 12h30 et 13h30 16h, 15 € personne

Matériel fourni. À amener ciseaux (couture ou papier), règle, crayon.

Inscription indispensable

anneleen@makeici.org

06 07 56 34 23 .

+33 6 07 56 34 23 anneleen@makeici.org

