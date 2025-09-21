Ateliers famille archéologie et architecture La maison du Salève Présilly

Ateliers famille archéologie et architecture Dimanche 21 septembre, 14h00 La maison du Salève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez nos deux ateliers familles :

– Archéo’Salève (de 6 à 11 ans) : on creuse, on fouille, on explore. Partez à la recherche d’indices sur l’histoire du Salève à la manière d’un véritable archéologue.

– Les muirs ont des oreilles (de 6 à 11 ans) : Balade sonore sur les matériaux et leur utilisation. Découvrez l’architecture à travers vos oreilles.

La maison du Salève 775, route de Mikerne, 74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 95 92 16 http://www.maisondusaleve.com La maison du Salève dans un site remarquable, tant par la qualité du bâtiment, offert par un généreux donateur suisse, M. Ormond, que par la beauté préservée du site rural, la maison du Salève s'inscrit dans une démarche de développement durable et de sensibilisation à l'environnement. Sa principale mission est d'inviter le public à découvrir le Salève, à porter un regard différent sur cette montagne et à s'interroger sur son devenir. Elle permet de comprendre la relation historique de l'homme et de la montagne et de, peut-être, devenir soi-même acteur de sa protection. Pour cela, de nombreux prétextes sont offerts au public pour venir et revenir : – Le site patrimonial : l'ancienne ferme, témoin de l'architecture rurale traditionnelle, située dans un environnement remarquable et préservé au pied du Salève, – Une exposition permanente qui présente le massif du Salève sous divers aspects et intéresse même les plus petits à partir de 4 ans – Un jardin ludique et convivial, – Des expositions temporaires destinées à présenter de manière plus précise des thématiques liées au massif, – Un riche programme d'animations mêlant sorties sur le terrain, visites guidées, conférences, ateliers de découverte de la nature pour les familles (à partir de 3 ans selon les ateliers) – Un programme d'animations pédagogiques et participatives à destination des publics scolaires, – Une salle hors-sac ouverte à tous aux horaires d'ouverture de la Maison.

