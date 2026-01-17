Ateliers famille au Château à motte Château à Motte Verrières-en-Anjou

Ateliers famille au Château à motte

Château à Motte Avenue du Parc, Parc André Delibes Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 12:15:00

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Des souvenirs à créer et à partager. Venez profiter d’un temps de partage en familles autour d’activités créative en lien avec le Moyen Âge. .

Château à Motte Avenue du Parc, Parc André Delibes Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr

