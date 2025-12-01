Ateliers famille de fin d’année 2025 Muséum Auxerre

Ateliers famille de fin d’année 2025

Venez découvrir et apprendre en binôme ! Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité en compagnie d’un médiateur. Les ateliers ont lieu en intérieur. Flocons et merveilles, Drôles de biscuits, Graines en stock et Carte de vœux lequel choisirez-vous ? .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

