Ateliers famille de fin d’année 2025 Muséum Auxerre
Ateliers famille de fin d’année 2025 Muséum Auxerre lundi 22 décembre 2025.
Ateliers famille de fin d’année 2025
Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2025-12-22
Venez découvrir et apprendre en binôme ! Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité en compagnie d’un médiateur. Les ateliers ont lieu en intérieur. Flocons et merveilles, Drôles de biscuits, Graines en stock et Carte de vœux lequel choisirez-vous ? .
Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
English : Ateliers famille de fin d’année 2025
L’événement Ateliers famille de fin d’année 2025 Auxerre a été mis à jour le 2025-11-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)