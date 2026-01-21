Ateliers famille d’hiver 2026 Muséum Auxerre

Ateliers famille d’hiver 2026

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-09

Venez découvrir et apprendre en binôme ! Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité en compagnie d’un médiateur. Les ateliers ont lieu en intérieur. Dominos d’animaux, kivila, un paysage, comment ça marche ? et nichoir lequel choisirez-vous ? .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers famille d’hiver 2026

L’événement Ateliers famille d’hiver 2026 Auxerre a été mis à jour le 2026-01-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)