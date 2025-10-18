ATELIERS FAMILLE Explorer le mouvement Théâtre d’Auxerre Auxerre
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-21 10:00:00
fin : 2026-01-21 11:00:00
2026-01-21
Moment d’échange et de complicité, l’atelier parents-enfants permet de vivre ensemble le plaisir de la danse…
Se faire danser, sentir, s’imiter, se regarder, se toucher, se blottir, se déployer comme un arbre, jouer avec le contact de l’autre, inventer… Cet atelier permet d’explorer le mouvement et de partager un moment ludique avec son enfant pour danser en toute liberté ! .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
