AGENDA · Cholet
Ateliers Famille lightpainting Musée d’Art Cholet
mardi 20 octobre 2026 · Musée d'Art · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Ateliers Famille lightpainting
Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:15:00
Date(s) :
2026-10-20 2027-02-23
Autour de l’exposition Morellet, 100% néons .
Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
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English :
L’événement Ateliers Famille lightpainting Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais
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