Ateliers Famille lightpainting Musée d’Art Cholet

Informations pratiques

Cholet

Ateliers Famille lightpainting

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 15:15:00

Date(s) :

2026-10-20 2027-02-23

Autour de l’exposition Morellet, 100% néons .

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Ateliers Famille lightpainting Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais