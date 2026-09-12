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AGENDA · Cholet

Ateliers Famille lightpainting Musée d’Art Cholet

mardi 20 octobre 2026 · Musée d'Art · Cholet

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée d'Art
Adresse
27 avenue de l'Abreuvoir
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Cholet

Ateliers Famille lightpainting

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:15:00

Date(s) :
2026-10-20 2027-02-23

Autour de l’exposition Morellet, 100% néons   .

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22  museearthistoire@agglo-choletais.fr

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English :

L’événement Ateliers Famille lightpainting Cholet a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Choletais

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