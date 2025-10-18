ATELIERS FAMILLE Tohu-Bohu-Projet la parole partagée Théâtre d’Auxerre Auxerre

ATELIERS FAMILLE Tohu-Bohu-Projet la parole partagée

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

2026-03-28

Comment jouer la rencontre… À la manière de Tohu et Bohu, personnages de la pièce de théâtre Babïl de Sarah Carré, nous vous invitons à explorer une histoire sous forme de jeux et de construction de personnages.

Avec vos mots et des extraits du texte de la pièce, bâtissons ensemble une petite tour de Babel musicale à l’aide d’objets et de petits instruments, et, pourquoi pas, chantée ?

Pour ce moment de plaisir venez jouer avec nous ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

