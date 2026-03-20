Ateliers Famille, vacances de printemps Muséum Auxerre

Ateliers Famille, vacances de printemps

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir et apprendre en binôme adulte/enfant ! Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité de découverte en compagnie d’un médiateur. Les ateliers ont lieu en intérieur, dans la salle animation du Muséum ou dehors sous un abri. Ateliers pour enfants selon l’âge préconisé accompagnés d’un adulte, dans la limite des places disponibles. .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

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English : Ateliers Famille, vacances de printemps

L’événement Ateliers Famille, vacances de printemps Auxerre a été mis à jour le 2026-03-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)