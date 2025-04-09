Ateliers familles « Apprentis bâtisseurs » Route des Alignements Carnac

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Début : 2025-04-09 14:30:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

2025-04-09 2025-04-16 2025-04-23 2025-04-30 2025-07-11 2025-07-14 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-21 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-13 2025-08-15

Devenez apprenti bâtisseur du Néolithique pour percer les secrets de construction des menhirs. Après la visite guidée

des Alignements et du dolmen de Kermario, expérimentez plusieurs techniques archéo-compatibles de déplacement et

de levage de mégalithes.

Présentation de fac-similés d’outils néolithiques et démonstration de fabrication d’une cordelette à partir de fibres végétales.

Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .

Route des Alignements Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

English : Ateliers familles « Apprentis bâtisseurs »

