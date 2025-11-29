Ateliers familles Déols
Ateliers familles Déols samedi 29 novembre 2025.
Ateliers familles
5 Avenue Paul Langevin Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-03
Les bricolages de Noël sont de retour à la Médiathèque ! Venez partager un moment complice en famille et laisser libre cours à votre créativité !
Au programme décorations pour le sapin ou la table, paillettes, couleurs et bonne humeur !
À partir de 5 ans Gratuit sur réservation .
5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr
English :
Christmas crafts are back at the Médiathèque! Come and share a moment with your family and let your creativity run wild!
German :
Das Weihnachtsbasteln ist wieder in der Mediathek! Kommen Sie und teilen Sie einen komplizierten Moment mit der Familie und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!
Italiano :
Tornano i lavoretti di Natale alla Médiathèque! Venite a divertirvi in famiglia e date sfogo alla vostra creatività!
Espanol :
Vuelven las manualidades navideñas a la Mediateca Ven a pasar un rato en familia y da rienda suelta a tu creatividad
