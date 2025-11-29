Ateliers familles Déols

Ateliers familles

Les bricolages de Noël sont de retour à la Médiathèque ! Venez partager un moment complice en famille et laisser libre cours à votre créativité !

Au programme décorations pour le sapin ou la table, paillettes, couleurs et bonne humeur !

À partir de 5 ans Gratuit sur réservation .

5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

English :

Christmas crafts are back at the Médiathèque! Come and share a moment with your family and let your creativity run wild!

German :

Das Weihnachtsbasteln ist wieder in der Mediathek! Kommen Sie und teilen Sie einen komplizierten Moment mit der Familie und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Italiano :

Tornano i lavoretti di Natale alla Médiathèque! Venite a divertirvi in famiglia e date sfogo alla vostra creatività!

Espanol :

Vuelven las manualidades navideñas a la Mediateca Ven a pasar un rato en familia y da rienda suelta a tu creatividad

