ATELIERS FAMILLES FABRICATION DE MANGEOIRE À OISEAUX Montpellier
ATELIERS FAMILLES FABRICATION DE MANGEOIRE À OISEAUX
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Mercredi 3/12 de 10h à 12h
À partir de matériaux recyclés ou naturels, chacun fabrique sa propre mangeoire à emporter. L’occasion de découvrir comment aider les oiseaux à se nourrir en hiver !
À partir de matériaux recyclés ou naturels, chacun fabrique sa propre mangeoire à emporter. L’occasion de découvrir comment aider les oiseaux à se nourrir en hiver !
A partir de 5 ans
Sur inscription via HelloAsso .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday 3/12 from 10am to 12pm
Using recycled or natural materials, make your own bird feeder to take home. An opportunity to discover how to help birds feed in winter!
German :
Mittwoch 3/12 von 10 bis 12 Uhr
Aus recycelten oder natürlichen Materialien baut jeder sein eigenes Futterhäuschen zum Mitnehmen. Hier erfährst du, wie du den Vögeln im Winter beim Füttern helfen kannst!
Italiano :
Mercoledì 3/12 dalle 10.00 alle 12.00
Utilizzando materiali riciclati o naturali, costruite la vostra mangiatoia per uccelli da portare a casa. Scoprite come aiutare gli uccelli a nutrirsi in inverno!
Espanol :
Miércoles 3/12 de 10h a 12h
Con materiales reciclados o naturales, fabrica tu propio comedero para pájaros y llévatelo a casa. ¡Descubre cómo ayudar a los pájaros a alimentarse en invierno!
