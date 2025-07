Ateliers familles « Gestes de la Préhistoire » Carnac

Ateliers familles « Gestes de la Préhistoire » Carnac mercredi 16 juillet 2025.

Ateliers familles « Gestes de la Préhistoire »

Alignements de Kermario Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario. Atelier d’initiation aux gestes du Paléolithique et du

Néolithique tir au propulseur, mouture de blé, polissage d’une pierre et fabrication d’une cordelette.

Présentation d’objets et d’outils archéo-compatibles et démonstration d’allumage du feu.

Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités.

En juillet et août les ateliers Gestes de la Préhistoire auront lieu une fois par semaine, les mercredis matin, à partir du 16 juillet, à 10h30. La vente des billets se fait sur le site internet du musée. .

Alignements de Kermario Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

English : Ateliers familles « Gestes de la Préhistoire »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers familles « Gestes de la Préhistoire » Carnac a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT 56