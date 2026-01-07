Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Classes du Patrimoine Carnac
Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Classes du Patrimoine Carnac vendredi 10 avril 2026.
Ateliers familles Gestes de la Préhistoire
Classes du Patrimoine Alignements de Kermario Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24
Les vendredis 10, 17 et 24 avril à 14h30
Visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario. Atelier d’initiation aux gestes du Paléolithique et du Néolithique tir au propulseur, mouture de blé, polissage d’une pierre et fabrication d’une cordelette. Présentation d’objets et d’outils archéo-compatibles. Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte. Conseils Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .
Classes du Patrimoine Alignements de Kermario Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers familles Gestes de la Préhistoire
L’événement Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT 56
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Concours de dessin Carnac 1 avril 2026
- Matinée jeux petite enfance Médiathèque Terraqué Carnac 1 avril 2026
- Visite découverte dans les Alignements Rue du Ménec Carnac 1 avril 2026
- Chasse aux oeufs Route du Hahon Carnac 4 avril 2026
- Atelier vannerie spiralée Carnac 6 avril 2026