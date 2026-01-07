Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Classes du Patrimoine Carnac

Ateliers familles Gestes de la Préhistoire

Classes du Patrimoine Alignements de Kermario Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Les vendredis 10, 17 et 24 avril à 14h30

Visite guidée des Alignements et du dolmen de Kermario. Atelier d’initiation aux gestes du Paléolithique et du Néolithique tir au propulseur, mouture de blé, polissage d’une pierre et fabrication d’une cordelette. Présentation d’objets et d’outils archéo-compatibles. Ouvert à tous à partir de 7 ans. Moins de 13 ans accompagnés d’un adulte. Conseils Prévoir des chaussures fermées et vêtements de saison pour la visite guidée et les activités. .

Classes du Patrimoine Alignements de Kermario Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English : Ateliers familles Gestes de la Préhistoire

L’événement Ateliers familles Gestes de la Préhistoire Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT 56