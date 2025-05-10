Ateliers familles « la fabrique de l’image » Abbaye La Chaise-Dieu

Ateliers familles « la fabrique de l’image » Abbaye La Chaise-Dieu samedi 10 mai 2025.

Ateliers familles « la fabrique de l’image »

Abbaye 1 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-10 15:00:00

fin : 2025-08-09 16:30:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-06-07 2025-07-12 2025-08-09 2025-09-06

Cet atelier proposé aux familles invite à décortiquer des photos variées et comprendre l’histoire qu’elles veulent nous raconter, comment elles peuvent être instrumentalisées… en lien avec l’exposition temporaire sur Raymond Depardon à l’abbaye

.

Abbaye 1 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

English :

This workshop for families invites you to deconstruct a variety of photos and understand the story they want to tell us, and how they can be instrumentalized… in connection with the temporary exhibition on Raymond Depardon at the abbey

German :

Dieser Workshop für Familien lädt dazu ein, verschiedene Fotos zu analysieren und zu verstehen, welche Geschichte sie uns erzählen wollen, wie sie instrumentalisiert werden können… in Verbindung mit der Sonderausstellung über Raymond Depardon in der Abtei

Italiano :

Questo laboratorio per famiglie vi invita a decostruire una varietà di foto e a capire la storia che vogliono raccontarci, e come possono essere sfruttate… in relazione alla mostra temporanea su Raymond Depardon all’abbazia

Espanol :

Este taller para familias le invita a deconstruir diversas fotos y a comprender la historia que quieren contarnos, y cómo se pueden explotar… en relación con la exposición temporal sobre Raymond Depardon en la abadía

L’événement Ateliers familles « la fabrique de l’image » La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay