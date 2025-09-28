ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE Montpellier

ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE Montpellier dimanche 28 septembre 2025.

ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Le dimanche 28 septembre à l’Oasis Citadine, venez profiter d’une matinée en familles !

De 10h à 12h atelier familles « De la pomme à la compote »

Viens faire un tour à l’Oasis Citadine pour en apprendre d’avantage sur notre fruit star de la saison la pomme !

De la cueillette à la dégustation, tu régaleras ton esprit et ton estomac (à partir de 5 ans).

Sur inscription via HelloAsso .

+33 7 52 86 97 77

English :

Come and enjoy a family morning at the Oasis Citadine on Sunday, September 28!

10 a.m. to 12 p.m. Family workshop: « From apple to compote »

German :

Genießen Sie am Sonntag, den 28. September, in der Oasis Citadine einen Vormittag mit der ganzen Familie!

Von 10 bis 12 Uhr Familienworkshop: « Vom Apfel zum Kompott »

Italiano :

Domenica 28 settembre, venite a godervi una mattinata in famiglia all’Oasis Citadine!

Dalle 10.00 alle 12.00 laboratorio per famiglie: « Dalla mela alla composta »

Espanol :

Ven a disfrutar de una mañana en familia en el Oasis Citadine el domingo 28 de septiembre

De 10h a 12h taller familiar: « De la manzana a la compota »

