ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE Montpellier
ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE Montpellier dimanche 28 septembre 2025.
ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Le dimanche 28 septembre à l’Oasis Citadine, venez profiter d’une matinée en familles !
De 10h à 12h atelier familles « De la pomme à la compote »
Le dimanche 28 septembre à l’Oasis Citadine, venez profiter d’une matinée en familles !
De 10h à 12h atelier familles « De la pomme à la compote »
Viens faire un tour à l’Oasis Citadine pour en apprendre d’avantage sur notre fruit star de la saison la pomme !
De la cueillette à la dégustation, tu régaleras ton esprit et ton estomac (à partir de 5 ans).
Sur inscription via HelloAsso .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Come and enjoy a family morning at the Oasis Citadine on Sunday, September 28!
10 a.m. to 12 p.m. Family workshop: « From apple to compote »
German :
Genießen Sie am Sonntag, den 28. September, in der Oasis Citadine einen Vormittag mit der ganzen Familie!
Von 10 bis 12 Uhr Familienworkshop: « Vom Apfel zum Kompott »
Italiano :
Domenica 28 settembre, venite a godervi una mattinata in famiglia all’Oasis Citadine!
Dalle 10.00 alle 12.00 laboratorio per famiglie: « Dalla mela alla composta »
Espanol :
Ven a disfrutar de una mañana en familia en el Oasis Citadine el domingo 28 de septiembre
De 10h a 12h taller familiar: « De la manzana a la compota »
L’événement ATELIERS FAMILLES OASIS CITADINE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT MONTPELLIER