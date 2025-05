ATELIERS FELDENKRAÎS ARTICULÉS DE LA TÊTE AUX PIEDS – La genette Verte Florac Trois Rivières, 17 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

ATELIERS FELDENKRAÎS ARTICULÉS DE LA TÊTE AUX PIEDS La genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-14

2025-05-17

2025-06-14

2025-07-05

Un atelier collectif Feldenkrais est une exploration sensorielle en mouvement guidée par la voix de l’enseignant-e, le plus souvent au sol dans diverses situations, parfois aussi assis, debout…

Cet atelier est animé par Isabelle Minetto, praticienne Feldenkrais et professeur de danse.

20€ la séance

50€ les 3 séances

La genette Verte 33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 79 21 85 76

English :

A collective Feldenkrais workshop is a sensory exploration in movement guided by the teacher’s voice, usually on the floor in various situations, sometimes sitting, standing?

This workshop is led by Isabelle Minetto, Feldenkrais practitioner and dance teacher.

20? per session

50? for 3 sessions

German :

Ein gemeinsamer Feldenkrais-Workshop ist eine sensorische Erkundung in Bewegung, die von der Stimme der Lehrkraft geleitet wird, meist auf dem Boden in verschiedenen Situationen, manchmal auch im Sitzen oder Stehen

Dieser Workshop wird von Isabelle Minetto, Feldenkrais-Praktikerin und Tanzlehrerin, geleitet.

20? pro Sitzung

50? für 3 Sitzungen

Italiano :

Un workshop Feldenkrais di gruppo è un’esplorazione sensoriale in movimento guidata dalla voce dell’insegnante, di solito sul pavimento in varie situazioni, a volte seduti, in piedi?

Questo workshop è condotto da Isabelle Minetto, praticante Feldenkrais e insegnante di danza.

20 per sessione

50 per 3 sessioni

Espanol :

Un taller Feldenkrais en grupo es una exploración sensorial en movimiento guiada por la voz del profesor, normalmente en el suelo en diversas situaciones, a veces sentados, de pie..

Este taller está dirigido por Isabelle Minetto, practicante de Feldenkrais y profesora de danza.

20 por sesión

50 por 3 sesiones

