Ateliers « Fermiers en Herbe » La Ferme de la Plaine Sauveterre mardi 22 juillet 2025.

La Ferme de la Plaine 6 Chemin de l'Alaric Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-07-22 09:30:00

fin : 2025-07-22 12:00:00

2025-07-22

Les enfants deviennent « Fermiers en Herbe » le temps d’une matinée à la Ferme de la Plaine !

Et si cet été, vos enfants troquaient leurs écrans contre des bottes en caoutchouc ?

La Ferme de la Plaine ouvre ses portes aux petits curieux de nature pour des ateliers fermiers spécialement pensés pour les 5 à 11 ans. Une immersion joyeuse, sensorielle et ludique dans la vie à la ferme, de 9h30 à 12h, à vivre absolument !

Au programme de ces matinées enchantées le réveil des animaux, leur nourrissage, sans oublier les câlins aux boules de poils qui peuplent la ferme. L’occasion de tisser un lien doux et respectueux avec les bêtes, tout en découvrant leur mode de vie.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Les jeunes fermiers en herbe partiront aussi à la découverte des céréales cultivées sur place, apprendront à reconnaître les plantes aromatiques du potager, à sentir, toucher, observer, comprendre… et s’émerveiller.

Encadrés par une équipe bienveillante et passionnée, ces ateliers (au tarif de 20 € par enfant) sont une véritable bouffée de nature et d’apprentissages concrets, à la fois pédagogiques et amusants.

⚠️ Attention, le nombre de places est limité inscription obligatoire pour garantir un accueil de qualité.

Parents, offrez à vos enfants une expérience unique, les mains dans la terre et le sourire aux lèvres.

À la Ferme de la Plaine, la nature devient une grande cour de récréation… éducative !

La Ferme de la Plaine 6 Chemin de l’Alaric Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 24 66 59 lafermedelaplaine65@orange.fr

English :

Children become « Farmers in the Field » for a morning at Ferme de la Plaine!

What if this summer, your kids swapped their screens for rubber boots?

La Ferme de la Plaine is opening its doors to curious little nature lovers for farm workshops specially designed for 5 to 11 year-olds. From 9.30 a.m. to 12 p.m., a fun, sensory immersion in life on the farm is a must!

On the program for these enchanting mornings: waking up the animals, feeding them, not forgetting cuddling the fur balls that populate the farm. An opportunity to forge a gentle, respectful bond with the animals, while learning about their way of life.

But the adventure doesn’t stop there! Budding young farmers will also discover the cereals grown on the farm, learn to recognize the aromatic plants in the vegetable garden, smell, touch, observe, understand? and marvel.

Supervised by a caring and passionate team, these workshops (at a cost of ?20 per child) are a breath of fresh air and a real opportunity for hands-on learning, both educational and fun.

?? Please note that the number of places is limited: registration is required to guarantee a quality welcome.

Parents, offer your children a unique experience, with their hands in the soil and a smile on their face.

At La Ferme de la Plaine, nature becomes a great educational playground!

German :

Kinder werden für einen Vormittag auf der Ferme de la Plaine zu « Fermiers en Herbe »!

Wie wäre es, wenn Ihre Kinder in diesem Sommer ihre Bildschirme gegen Gummistiefel eintauschen würden?

Die Ferme de la Plaine öffnet ihre Türen für naturbegeisterte Kinder und bietet Bauernhof-Workshops an, die speziell für Kinder von 5 bis 11 Jahren konzipiert sind. Ein fröhliches, sinnliches und spielerisches Eintauchen in das Leben auf dem Bauernhof, von 9:30 bis 12:00 Uhr, das Sie unbedingt erleben sollten!

Auf dem Programm dieser zauberhaften Vormittage stehen das Aufwachen der Tiere, ihre Fütterung und nicht zu vergessen das Kuscheln mit den Fellknäueln, die den Bauernhof bevölkern. Sie haben die Gelegenheit, eine sanfte und respektvolle Beziehung zu den Tieren aufzubauen und gleichzeitig ihre Lebensweise kennen zu lernen.

Doch damit ist das Abenteuer noch nicht zu Ende! Die jungen Bauern entdecken auch das Getreide, das auf dem Hof angebaut wird, und lernen, die aromatischen Pflanzen des Gemüsegartens zu erkennen, zu riechen, zu berühren, zu beobachten, zu verstehen und zu staunen.

Diese Workshops (20 Euro pro Kind) werden von einem freundlichen und leidenschaftlichen Team geleitet und sind ein wahrer Hauch von Natur.

?? Achtung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt: Anmeldung erforderlich, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten.

Eltern, schenken Sie Ihren Kindern ein einzigartiges Erlebnis mit den Händen in der Erde und einem Lächeln auf den Lippen.

Auf der Ferme de la Plaine wird die Natur zu einem großen, pädagogisch wertvollen Spielplatz!

Italiano :

I bambini possono diventare « contadini in erba » per una mattina a La Ferme de la Plaine!

E se quest’estate i vostri figli sostituissero gli schermi con gli stivali di gomma?

La Ferme de la Plaine apre le porte ai piccoli curiosi amanti della natura con laboratori di fattoria pensati appositamente per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dalle 9.30 alle 12.00, un’immersione sensoriale e divertente nella vita della fattoria, assolutamente da non perdere!

Il programma di queste incantevoli mattinate prevede il risveglio degli animali, l’alimentazione e le coccole ai batuffoli di pelo che popolano la fattoria. È un’occasione per creare un legame dolce e rispettoso con gli animali, imparando a conoscere il loro modo di vivere.

Ma l’avventura non si ferma qui! I giovani agricoltori in erba scopriranno anche i cereali coltivati in fattoria, impareranno a riconoscere le piante aromatiche dell’orto, annuseranno, toccheranno, osserveranno, capiranno e si meraviglieranno.

Sotto la supervisione di un team amichevole ed entusiasta, questi laboratori (al costo di 20 euro a bambino) sono una vera boccata d’aria fresca e offrono lezioni pratiche, educative e divertenti.

?? Il numero di posti è limitato: l’iscrizione è obbligatoria per garantire un’esperienza di qualità.

Genitori, fate vivere ai vostri figli un’esperienza unica, con le mani nella terra e il sorriso sulle labbra.

Alla Ferme de la Plaine, la natura diventa un grande parco giochi educativo!

Espanol :

Los niños pueden convertirse en « Granjeros en ciernes » durante una mañana en La Ferme de la Plaine

¿Y si este verano sus hijos cambiaran las pantallas por las botas de goma?

La Ferme de la Plaine abre sus puertas a los pequeños curiosos amantes de la naturaleza para ofrecerles talleres agrícolas especialmente diseñados para niños de 5 a 11 años. De 9h30 a 12h00, una inmersión lúdica y sensorial en la vida de la granja que no se puede perder

El programa de estas encantadoras mañanas incluye despertar a los animales, darles de comer y abrazar a las bolas de pelo que habitan la granja. Es una oportunidad para forjar un vínculo amable y respetuoso con los animales, al tiempo que se aprende todo sobre su modo de vida.

Pero la aventura no acaba aquí Los jóvenes agricultores en ciernes también descubrirán los cereales que se cultivan en la granja, aprenderán a reconocer las plantas aromáticas del huerto, olerán, tocarán, observarán, comprenderán… y se maravillarán.

Supervisados por un equipo amable y entusiasta, estos talleres (que cuestan 20 euros por niño) son un verdadero soplo de aire fresco, ya que ofrecen lecciones prácticas que son a la vez educativas y divertidas.

?? Tenga en cuenta que el número de plazas es limitado: la inscripción es obligatoria para garantizar una experiencia de calidad.

Padres, ofrezcan a sus hijos una experiencia única, con las manos en la tierra y una sonrisa en la cara.

En La Ferme de la Plaine, ¡la naturaleza se convierte en un gran patio de recreo educativo!

L’événement Ateliers « Fermiers en Herbe » Sauveterre a été mis à jour le 2025-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65