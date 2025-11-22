Ateliers festifs Brienne-le-Château
Ateliers festifs Brienne-le-Château samedi 22 novembre 2025.
Ateliers festifs
4 rue Julien Régnier Brienne-le-Château Aube
La magie s’invite dans chaque coin, jusqu’à la médiathèque ! De 14h à 18h, viens vivre un après-midi festif et féerique en famille !
Au programme
– Ateliers bricolage pour petits et grands
– Tours de magie plein de mystère
– Souvenirs magiques avec le Photobooth
– Visite du Père Noël
– Jeux de société et en bois pour s’amuser ensemble
– Tour de calèche dans Brienne-le-Château
Restauration sucrée pour les gourmands et encore bien d’autres surprises ! De la bonne humeur, de la magie, des rires et des souvenirs plein la tête… .
4 rue Julien Régnier Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 91 91
L’événement Ateliers festifs Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne