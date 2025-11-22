Ateliers festifs Brienne-le-Château

Ateliers festifs

4 rue Julien Régnier Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

La magie s’invite dans chaque coin, jusqu’à la médiathèque ! De 14h à 18h, viens vivre un après-midi festif et féerique en famille !

Au programme

– Ateliers bricolage pour petits et grands

– Tours de magie plein de mystère

– Souvenirs magiques avec le Photobooth

– Visite du Père Noël

– Jeux de société et en bois pour s’amuser ensemble

– Tour de calèche dans Brienne-le-Château

Restauration sucrée pour les gourmands et encore bien d’autres surprises ! De la bonne humeur, de la magie, des rires et des souvenirs plein la tête… .

