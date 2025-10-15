ATELIERS FÊTE DU SOL ET DU VIVANT Sauvian

ATELIERS FÊTE DU SOL ET DU VIVANT Sauvian mercredi 15 octobre 2025.

ATELIERS FÊTE DU SOL ET DU VIVANT

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Atelier compost pour transformer les déchets en ressources + découverte de la grainothèque avec échanges sur les semences deux rendez-vous écolos pour petits et grands curieux !

2 ateliers vous sont proposés:

– A la découverte du compostage: Comment transformer les déchets organiques en ressources ?

Dès 7 ans

– Graines de partage: découverte de la grainothèque. Echange autour des semences de la biodiversité cultivée.

Dès 6 ans .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

Composting workshop to transform waste into resources + discovery of the grain library with exchanges on seeds: two eco-friendly events for curious young and old!

German :

Kompost-Workshop, um Abfälle in Ressourcen umzuwandeln + Entdeckung der Kornothek mit Austausch über Saatgut: zwei umweltfreundliche Termine für kleine und große Neugierige!

Italiano :

Laboratorio di compost per trasformare i rifiuti in risorse + scoperta della biblioteca dei semi con discussioni sui semi: due eventi ecologici per grandi e piccini curiosi!

Espanol :

Taller de compostaje para transformar los residuos en recursos + descubrimiento de la biblioteca de semillas con debates sobre las mismas: ¡dos actos ecológicos para grandes y pequeños curiosos!

