Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Ateliers Fêtes de fin d’année

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Des ateliers créatifs sont organisés spécialement pour les enfants autour de la thématique des fêtes de fin d’année.

Au programme jeu avec les couleurs, paillettes, découpages et assemblages pour donner vie à des décorations uniques et originales. Pour créer ensemble, s’amuser avec les matières et partager un moment complice avant les festivités.

Créons la magie !

Dès 3 ans .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Ateliers Fêtes de fin d’année

L’événement Ateliers Fêtes de fin d’année Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie