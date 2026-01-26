Ateliers feutrage spécial St Valentin La fermette de Vrinette Saint-Vérain

Ateliers feutrage spécial St Valentin

La fermette de Vrinette 3 Lieu-dit Les Morains Saint-Vérain Nièvre

Au sein de la chèvrerie (si le temps le permet), je vous propose de vous guider dans la confection d’un porte-clés en forme de cœur, en mohair ou en laine de mouton à votre choix, les deux pouvant être mélangés.

2 h de partage, et une pause gourmande.

La personne repart avec sa création .

