Ateliers feutrage spécial St Valentin La fermette de Vrinette Saint-Vérain

Ateliers feutrage spécial St Valentin
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
2026-02-07 2026-02-12
Au sein de la chèvrerie (si le temps le permet), je vous propose de vous guider dans la confection d’un porte-clés en forme de cœur, en mohair ou en laine de mouton à votre choix, les deux pouvant être mélangés.
2 h de partage, et une pause gourmande.
La personne repart avec sa création .
La fermette de Vrinette 3 Lieu-dit Les Morains Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 05 27 96 se.biet@laposte.net
