Ateliers Flamenco du dimanche Maison des associations Royan
Ateliers Flamenco du dimanche
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
– 14h00 à 14h45 enfants à partir de 6 ans
– 14h45 à 15h30 castagnettes initiation
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 70 48 14 flamencoroyan@gmail.com
English :
– 2:00 to 2:45 p.m.: children aged 6 and over
– 2:45 to 3:30 p.m.: introductory castanets
German :
– 14.00 bis 14.45 Uhr: Kinder ab 6 Jahren
– 14.45 bis 15.30 Uhr: Kastagnetten Einführung
Italiano :
– dalle 14.00 alle 14.45: bambini dai 6 anni in su
– 14.45-15.30: nacchere per principianti
Espanol :
– 14.00 h a 14.45 h: niños a partir de 6 años
– 14.45 h a 15.30 h: iniciación a las castañuelas
