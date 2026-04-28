Ateliers Flamenco du dimanche IFR Royan
dimanche 25 octobre 2026 · IFR · Royan
Informations pratiques
Royan
Ateliers Flamenco du dimanche
IFR 48 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Flamenco Royan propose, à raison d’un dimanche par mois, des ateliers mixtes et ouverts à tous.
– 14h00 : castagnettes
– 15h00 : initiation flamenco
– 16h30 : sevillanas (danse traditionnelle en 3 temps).
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IFR 48 bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 70 48 14 flamencoroyan@gmail.com
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English :
Flamenco Royan offers mixed workshops open to everyone one Sunday a month.
– 2:00 p.m.: castanets
– 3:00 p.m.: flamenco for beginners
– 4:30 p.m.: sevillanas (traditional dance in 3/4 time).
L’événement Ateliers Flamenco du dimanche Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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