Ateliers floraux L’Atelier des Bouquets Bazas

Ateliers floraux

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-03-13 2026-04-10 2026-06-19 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-20 2026-12-04 2026-12-18

Des ateliers d’art floral pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour se détendre et partager un moment convivial.

Créer son bouquet ou sa composition, la ramener à la maison, vous épaterez vos proches et vos amis.

Venez passer un moment agréable au milieu des fleurs!

Les ateliers floraux durent entre 1h00 et 1h30, places limitées.

Programme 2026

13/03 Création d’un bouquet tourné, avec des fleurs de saison

10/04 Fabrication d’une couronne en fleurs séchées

19/06 Fabrication d’une Croix de St-Jean (15€)

11/09 Création d’un bouquet tourné, avec des fleurs de saison

09/10 Fabrication d’une couronne d’automne

20/11 Fabrication d’une cloche en fleurs séchées

04/12 Fabrication d’une couronne de Noël

18/12 Création d’un centre de table de Noël .

L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 97

English : Ateliers floraux

L’événement Ateliers floraux Bazas a été mis à jour le 2026-03-03 par La Gironde du Sud