Ateliers floraux L’Atelier des Bouquets Bazas
Ateliers floraux L’Atelier des Bouquets Bazas vendredi 13 mars 2026.
Ateliers floraux
L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-03-13 2026-04-10 2026-06-19 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-20 2026-12-04 2026-12-18
Des ateliers d’art floral pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour se détendre et partager un moment convivial.
Créer son bouquet ou sa composition, la ramener à la maison, vous épaterez vos proches et vos amis.
Venez passer un moment agréable au milieu des fleurs!
Les ateliers floraux durent entre 1h00 et 1h30, places limitées.
Programme 2026
13/03 Création d’un bouquet tourné, avec des fleurs de saison
10/04 Fabrication d’une couronne en fleurs séchées
19/06 Fabrication d’une Croix de St-Jean (15€)
11/09 Création d’un bouquet tourné, avec des fleurs de saison
09/10 Fabrication d’une couronne d’automne
20/11 Fabrication d’une cloche en fleurs séchées
04/12 Fabrication d’une couronne de Noël
18/12 Création d’un centre de table de Noël .
L’Atelier des Bouquets 7 Cours Ausone Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers floraux
L’événement Ateliers floraux Bazas a été mis à jour le 2026-03-03 par La Gironde du Sud