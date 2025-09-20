Ateliers floraux dans une ferme florale Bluema ferme florale Colmar

Les ateliers du matin sont en libre participation. Ceux de l’après-midi sont limités à 8 personnes. Le tarif est de 49 € TTC. Le matériel est fourni sur place. Vous repartez avec une belle composition ou une couronne tressée et fleurie !

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La ferme florale Bluema ouvre les portes de ses jardins et de ses serres centenaires afin de faire découvrir ce patrimoine et ce savoir-faire uniques.

Nous vous proposons différents ateliers samedi & dimanche :

– 11h30-13h : atelier floral – participation libre

– 15h-17h : atelier de vannerie fleurie en partenariat avec Les Nuances Fauves, réalisation d’une couronne en osier garnie de fleurs.

– Une petite restauration sera également proposée.

Visites commentées de la ferme et marché artisanal seront également proposés pour fêter la fleur française et le patrimoine horticole.

Le programme complet est disponible sur notre site internet et les réseaux sociaux @bluema_fermeflorale.

Renseignements par téléphone et inscription aux ateliers sur notre site internet.

Bluema ferme florale 3 sentier de la Bleich, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 0766004225 http://www.bluema.alsace https://www.instagram.com/bluema_fermeflorale/ Bluema est une ferme florale située au cœur de Colmar, née de la rencontre entre Laurence, Adrien et Pauline.

Nous sommes paysans-fleuristes : nous cultivons nos fleurs avec bon sens, selon un rythme naturel et sans recours aux intrants chimiques.

Nos fleurs coupées, fraîches et séchées, sont produites en plein champ et sous de vieilles serres en verre centenaires.

De la graine au bouquet, nous assurons l’ensemble du cycle de production. Toutes nos fleurs et végétaux sont cultivés exclusivement sur la ferme.

