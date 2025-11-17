Ateliers Fresque de l’Industrie Hôtel de l’Industrie Paris

Ateliers Fresque de l’Industrie Lundi 17 novembre, 15h00 Hôtel de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T15:00:00+01:00 – 2025-11-17T19:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T15:00:00+01:00 – 2025-11-17T19:00:00+01:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie 2025, nous nous engageons aux côtés de la Direction Générale des Entreprises (DGE) pour lancer un appel à mobilisation nationale : « À chacun sa Fresque de l’Industrie ».

L’objectif : faire découvrir ou redécouvrir l’industrie au grand public à travers un atelier participatif et pédagogique.

Le 17 novembre 2025, nous organisons à l’Hôtel de l’Industrie plusieurs ateliers “Fresque de l’Industrie” ouverts à toutes et tous.

Conçu par La Facto, collectif de jeunes engagés pour l’industrie initié par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, cet atelier collaboratif permet, en 1h00, de comprendre l’écosystème industriel, ses transformations et ses enjeux.

En groupe, les participants manipulent un jeu de 44 cartes issues du baromètre L’Industrie en Mouvement pour retracer les grandes étapes de l’histoire industrielle, débattre de leurs impacts et imaginer ensemble l’industrie de demain.

Hôtel de l’Industrie 4 Place St-germain-des-Prés Paris 75006 Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/semaine-de-lindustrie-ateliers-fresque-de-lindustrie-tickets-1820338053119?aff=oddtdtcreator »}]

